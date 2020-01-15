優品360更改上市集資用途　撥3000萬元拓展澳門及內地零售業務

優品360（2360）宣布，更改其在去年上市時集資取得的資金用途。將原來用作在香港開設新零售店的3,000萬元，轉為用作對外投資，包括在澳門及內地市場擴展零售業務。

優品360主席林子峰，因被指牽涉在去年8月北角福建幫打人事件，縱使林子峰已多次作出澄清，優品360分店仍屢次成為示威者「裝修」對象。

去年公司上市淨集資額為2.13億元，其中1.42億元用作在香港開設新零售店。公司指出該筆1.42億元款項中，已動用5,070萬元作在香港開設新零售店，尚有9,140萬元未動用。經修訂後，用於在香港開設新零售店的未動用款項降至6,140萬元。

料對外投資可成新增長動力

公司指出，變更所得款項用途，是為了抗衡香港低迷的零售市場，及本地經濟的不明朗因素的相關風險，管理層認為加快對外投資步伐，將擴大公司市場覆蓋面及顧客網絡，並為公司新增長動力的催化劑。

公司指出將部份所得款淨額用作促成，及加速公司對外投資的新業務發展是合理。

優品360屬下分店多次成為示威者破壞對象。（資料圖片）

公司已先後在澳門及深圳成立全資附屬公司，及外商獨資企業，其中澳門首間零售店已於去年12月17日開業，內地首家零售店預將於下一個財政年度開業。公司指出儘管會致力鞏固在香港市場競爭力，但董事會相信在澳門及內地進行對外投資，有利公司長期業務發展，對公司長遠收入增長將發揮具建設性及支持性作用。

變更資金不影響公司營運

公司指出重新分配未動用所得款項淨額，將滿足現時業務及營運需要，並符合公司最新業務發展計劃，又指出建議變更未動用所得款項淨額的用途，將不會對公司現有業務及營運有任何重大不利影響，符合公司股東最佳利益。

公司將會繼續評估所得款項淨額用途的計劃，並如有需要時可能修改或修訂有關計劃，以配合變化中的市況及盡力提升公司業務表現。