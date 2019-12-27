優品360準備進軍內地零售市場　料首家內地零售店明年3月後開業

優品360（2360）繼本月登陸澳門市場後，正準備進軍內地市場。公司發出公告，指出在12月24日於深圳成立外商獨資企業，名為深圳優品叁陸零商業（優品360中國）。該內地企業主要擬於內地從事預先包裝食品﹑酒類及飲品﹑雜貨產品﹑個人護理產品﹑嬰兒食品及產品﹑保健食品及補充劑及雜項家居用品的零售業務。

公司指出優品360中國尚未開展任何業務運作，並未錄得任何銷售。管理層正制定適當業務計劃，以迎合內地零售市場的消費習慣及文化。若無不可預期的情況發生，預料內地首家零售店將於下個財政年度開業。

該公司董事相信，零售業務擴展至內地市場，將擴大市場覆蓋及顧客網絡；又指出內地擁有龐大人口及穩定經濟增長，為公司長期業務發展提供有利環境及條件，對公司長遠收入增長，發揮具建設性及支持性作用。

優品360在港分店多次成示威者針對對象。（資料圖片）

今年1月11日掛牌的優品360，其大股東兼主席林子峰，被指牽涉8月時北角「福建幫」打人事件。縱使林子峰已多次否認，惟在香港的分店多次成為示威者針對對象。公司於上月27日公布中期業績時，指出共有75間零售店舖於社會運動中，遭受不同程度的攻擊及破壞。