A股「巨無霸」新股京滬高鐵今首掛　升停板

京滬高鐵（上海﹕601816）A股上市首日集合競價階段該股頂格高開漲20.08%，報5.86元（人民幣‧下同），總市值達2,878億元。

京滬高鐵發行價為4.88元人，募集資金總額為306.74億元，這是自實施信用申購以來，募集資金總額位居第二的上市公司，這一募資規模僅次於郵儲銀行的IPO規模。

而從發行結果來看，京滬高鐵的棄購情況並不嚴重。其中，網上投資者放棄認購1,335萬股，棄購金額為6,515萬元；網下投資者放棄認購10.26萬股，棄購金額為50萬元。網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷，包銷股份的數量為1,345萬股，包銷金額為6,565萬元。

在此之前，京滬高鐵以23天閃速「過會」，刷新了工業富聯2018年創下36天過會的A股紀錄。

市盈率逾23倍

值得注意的是，它此次發行市盈率超23倍，近年來，監管層在IPO發審中設置了23倍市盈率的「紅線」，雖未寫入明文規定，但歷史少有上市公司破此「紅線」。

業績方面，2016年至2019年前三季度，京滬高鐵分別實現營收262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元；同期，歸屬母公司股東的淨利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.2億元。

京滬高鐵2019年年度業績報告預告顯示，預計2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤110億至120億元，按年增長7.34%至17.10%。

天眼查資料顯示，京滬高鐵經營範圍包括：京滬高速鐵流建設，旅客運輸業務；諮詢服務、設備物資採購及銷售、物業管理、物流、倉儲、停車場業務等。