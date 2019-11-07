京滬高鐵IPO　中國證監會提出54項問題　質疑其業務性質

雖然業內人士早已經預期京滬高鐵IPO項目將快馬加鞭飛速過審，但目前這一創紀錄的進程依然已大大超過市場預期。

京滬高鐵完成了預披露更新，距離申請A股上市僅僅過去兩周時間。而這一速度也刷新了近10年來中國資本市場IPO項目申報到反饋完成的時間紀錄。在此之前，IPO審核的最快紀錄由2018年上市的富士康保持。2018年2月份，富士康在獨角獸綠色通道政策支持下，從上報材料到過會僅僅用了36天，合20個工作日。

值得一提的是，除預期較快的發行速度，京滬高鐵項目也創下了多項資本市場IPO項目的罕見之舉，一方面，其發行規模為其股本總規模的15%，突破了當下多數項目不超過10%的天花板，其另一方面，其募投的項目公司本身仍然處於虧損狀態，而這在IPO募投項目中也幾乎尚無先例。

《21世紀經濟報道》指出，雖然可能呈現出較快的審核節奏，但中國證監會在反饋意見環節仍然向京滬高鐵提出了諸多問題。統計發現，圍繞規範性、信息披露、財務會計資料及其他四個方面共提出了多達54項問題。例如由於京滬高鐵的總資產規模高達1,870.80億元（人民幣‧下同），其高鐵旅客運輸的公司性質也被中國證監會質疑其是否為一家資產管理公司；而針對2013年至2014年期間的資產重組，中國證監會要求其詳細披露相關手續是否完備等意見。

中國證監會要求京滬高鐵解釋沿線普通鐵路以及相關鐵路局之間是否存在同業競爭。（新華社）

在上述反饋意見中，最被市場爭議的便是中國證監會對於京滬高鐵企業性質的質疑。

資產規模接近1900億元

據早前京滬高鐵招股書披露，截至2019年9月30日，資產規模高達1,870億元的京滬高鐵員工數量卻僅為67名，其中還包括借調人數25人。由此，中國證監會在反饋函中表示，京滬高鐵人均管理資產規模27.9億元，要求其「結合公司的業務開展具體情況、員工的主要工作分工，說明發行人是否為資產管理公司而非高鐵旅客運輸公司」，此外，還要求京滬高鐵說明「發行人的核心競爭能力，公司是否有完整的業務體系，是否符合首發辦法要求的具有完整的面向市場獨立經營的能力」。

在最新更新的招股書中，京滬高鐵就上述質疑解釋稱：「本公司人均管理資產規模較大的特點，與採用委託運輸管理模式相適應，但本公司仍承擔了運輸過程中的質量評定、信息反饋、質量改進等專業性工作。」

京滬高鐵公司成立於2008年，2011年全線通車，註冊資本達到1,306.23億元，建設成本達到2,200億元。京滬高鐵的控股股東為中國鐵路投資有限公司，持有京滬高鐵49.76%的股份。中國鐵路投資有限公司是中國國家鐵路集團有限公司的全資子公司，承擔後者授權範圍內的國有資本投資和資產管理、鐵路資產資源開發及金融保險服務等職能。

根據中國國家統計局2018年數據，京滬高速鐵路所經省（直轄市）的行政區域面積約佔全國陸地總面積的6.5%，卻擁有全中國27.32%的常住人口，並創造了全國35.20%的GDP，具有獨特的區位優勢。

目前已有多家鐵路公司在A股上市，包括了大秦鐵路和廣深鐵路等。大秦鐵路於2006年8月1日登陸A股上市。該鐵路自山西省大同市至河北省秦皇島市，縱貫山西、河北、北京、天津，全長653千米，是中國西煤東運的主要通道之一。廣深鐵路於同年12月22日IPO上市。該鐵路是中國廣東省內首條連接廣州市、東莞市與深圳市之間的城際快速客運專線，呈西北至東南走向。