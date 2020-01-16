大淡友Kyle Bass再唱淡香港　料今年爆發銀行危機

一直看淡中﹑港前景的美國對沖基金經理﹑Hayman Capital創辦人Kyle Bass，再次發表唱淡香港前景言論，在接受《彭博電視》訪問時，除指出已沽空港元外，亦預期今年香港將出現銀行危機。

他又點出香港已陷入衰退，銀行資產對本地生產總值偏高﹑零售業表現倒退及政局陷入不穩。在此環境下，已透過沽空港元作對沖。

Kyle Bass預期港府會致力防範投資者沽空股市。（資料圖片）

不過Kyle Bass並無看淡香港股市，認為中央政府及港府會就投資者沽空股市而採取防範。

報道指出去年香港政府提出對《逃犯條例》修訂，引發社會趨向緊張，Kyle Bass等投資者更加關注香港。不過新任中聯辦主任駱惠寧指出，對社會回復平穩充滿信心；同時金管局對聯繫匯率制度及銀行體系均具信心。

Kyle Bass屢放厥辭 惟暫未見效

過往有不少投資者亦曾嘗試挑戰聯繫匯率制度，當中包括資深投資者索羅斯，以及對沖基金經理Crispin Odey，惟兩人均告失敗。

翻查資料，Kyle Bass過去一年不斷「唱淡」港元及香港經濟，然而暫時都「無功而還」。港元近日持續轉強，最新報7.7712，處於7.8「分水嶺」的強方水平。

索羅斯等投資者，曾多次嘗試挑戰聯繫匯率制度，均無功而還。（資料圖片）

去年4月，Kyle Bass發表一封名為《香港無聲的恐慌》（The Quiet Panic in Hong Kong）的致投資者的信，提到浮動利率抵押貸款快速增長，香港和美國短期利率之間的利差，以及美國和中國之間不斷加劇的地緣政治緊張，使香港匯率制度處在崩潰的危險之中，形容「香港正坐在有史以來最大的一顆金融計時炸彈上。」

到了5月，港元匯價偏弱時，Kyle Bass再度高調唱淡港元，質疑香港的外匯儲備不足以支撑聯繫匯率制度，聲言公司正主力沽空港元。去年10月，Kyle Bass「再發功」，在荷蘭出席論壇時指出，預料在未來12至18個月，將會有較明顯的資金流出，屆時香港外匯儲備水平將會惡化，而隨著示威活動升級，香港經濟將面臨嚴重下跌。