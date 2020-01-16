中美終簽首階段協議　瑞銀︰已重整的供應鏈部署　難復舊觀

中美終於簽訂了第一階段貿易協議。中國承諾在未來兩年採購2,000億美元美國商品及服務，其中320億美元為農產品；美國則對1,200億美元的中國商品加徵關稅降半至7.5%，與早前公布一致。

瑞銀財富管理投資總監辦公室撰文指出，協議利於風險資產，保持看好新興市場股票及美元計價主權債券。但兩國談判前路漫漫，美方至今還維持對2,500億美元中國商品加徵關稅25%，估計商業投資信心只能小幅回升，企業已重整的供應鏈部署，也不大可能回復到貿易摩擦前的模樣。

人民幣下半年料高見6.7

另一邊廂，瑞銀亞太貨幣看漲。文章指出，隨著中美簽訂第一階段貿易協議，加上地緣政治局勢趨於穩定，亞太經濟增長預期從去年四季度的5%，到今年四季度加速至5.5%。瑞銀調高了大部份亞太貨幣預期，其中，人民幣目標從原來全年的7.0，調高至上半年的6.80，到下半年進一步增強至6.70。

其他亞幣，瑞銀偏好印度盧比及印尼盾等高息貨幣，以及部份相對價值型貨幣。隨著今年經濟前景好轉，瑞銀相信去年表現落後的週期型貨幣，如人民幣及韓圜，今年即期匯率的潛在回報吸引。然而，當考慮到利率因素，印度盧比、印尼盾及菲律賓披索等高息資幣籃子繼續不容忽視。