【中美貿易協議】胡錫進：中美達成脆弱休戰，已互相確認對方強大

中美兩國於1月15日正式簽署第一階段貿易協議，引發國際廣泛關注。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文談中美貿易戰本質，形容這一協議為脆弱的「休戰」。

關於中美簽署第一階段貿易協議，胡錫進在15日晚表示：第一，這是好事，來之不易；第二，這是脆弱的「休戰」；第三，中美未來的和平共處格局是談不出來的，只能夠通過中國不斷做好自己的事情，讓我們的經濟不斷更強大，博弈出來。

胡錫進稱，中國前邊的壓力還會更大，「這是做世界老二的宿命」。他稱，團結並且發展是中國度過這個戰略敏感期的唯一選擇。他又表示，希望各地政府為發展經濟多務實少務虛，中國沒有資本沉湎於各種形式主義，中國需要實實在在的東西來提升人民的生活水準和消費能力，擴大中國的市場，打破美國的壓制中國發展戰略。

不過，胡錫進稍後又在微博上發布了一段他錄製的影片表示，第一階段協議將促使中美經濟進一步融合，從這個意義上說，雙方都是贏家。

胡錫進指，中美貿易戰的本質是，美國要重新定義美中關係，建立一個美國主導、中國順從的秩序。而貿易戰的全過程是雙方展示實力，為自己贏得對今後中美關係定義權的過程。

特朗普和中國國務院副總劉鶴（左）1月15日在白宮共同出席了簽署第一階段貿易協議的儀式。（Reuters）

他進一步指出，中美在一場前所未有的貿易制裁和反制裁中重新認識了對方，互相確認了對方的強大。「中國人普遍沒有想到美國這麼敢動用實力，打得這麼狠。美國人也沒想到，中國這麼經打，這麼能扛，中國經濟居然有條不紊，社會平靜有序。」

他認為，美方現在對於貿易戰有了三點認識：第一，中國會毫不猶豫地開展經濟反制裁；第二，美國的經濟制裁對中國的效果遠不像它想象的那樣高，中國完全可以承受它；第三，貿易戰雖然對美國的經濟影響沒有對中國的影響大，但它是影響美國股市的最大因素之一，也是美國經濟未來走向的最大不確定因素之一，長期戀戰對美國經濟是有風險的。