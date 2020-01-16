沽空機構Valiant Varriors狙擊維他奶涉誇大利潤　指股價只值10元

沽空機構Valiant Varriors發表報告，質疑維他奶（0345）涉嫌誇大其中國及澳洲業務利潤及資本支出，稱公司現金流不佳，同時在去年12月，公司在中國的銷售差過市場預期，認為維他奶股價只值10元。

消息暫時對維他奶股價未有大影響，該股中午收市報27.3元，下跌1.44%，較該機構提出的目標價有57.8%的潛在跌幅。《香港01》已就沽空機構的報告向維他奶查詢。

Valiant Varriors：維他奶資本支出遠低於實際支出

Valiant Varriors表示，維他奶早年自稱在中國取得了重大突破，獲得了可觀市場份額，開始受到市場關注，股價由2009年的約3.5元飆升至2019年的高位46.5元以上，市值增長13倍，但這個故事是被誇大（the story has been oversold）。

該機構續指，有充分的理由相信維他奶的資本支出遠低於實際支出，該股財務報表及提交中國工商局的數據有巨大落差，反映維他奶的現金狀況不佳。而同為飲品股的康師傅（0322）近月因原材料價格上升，拖累毛利率，惟維他奶則未見相關影響，毛利率更不跌反升至50%以上，高過行業平均的35%。

報告認為，維他奶最近公布的不盡人意的銷售和利潤數據只是問題的冰山一角，實際情況要更為糟糕，故認為維他奶股價只值10元。

據公司網頁介紹，Valiant Varriors是由一群關注缺乏透明度及定價錯誤公司的投資者成立。