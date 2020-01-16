戶戶送：55%受訪餐廳聖誕及新年營業額跌逾10%

戶戶送今日（16日）公布2019年第4季「餐廳信心指數」調查結果，受訪餐廳對2019年第4季整體滿意度為6.6分，按季上升1分。調查發現，37%受訪餐廳表示2019年第4季營業額有所上升，較上季29%高；但只有20%受訪餐廳錄利潤增長，主要面對營運、食材及人工成本上漲。聖誕及新年期間，55%受訪餐廳表示期內營業額錄得逾10%跌幅，有61%餐廳表示堂食收入減少，相反外賣收入下降有41%。

戶戶送香港區總經理羅家聰指，目前合作餐廳平均每月生意增長達20%至25%，同店銷售增長達13.5%。他又稱，平台上的Top20集團式餐飲於聖誕新年生意錄得按年下跌20%至25%，較9月至10月同店銷售下跌40%至45%有大幅改善。他說過去平均每月合作餐廳結業率約1.5%，但去年10月結業率倍升，但其後有所回落，但仍高於1.5%水平。若回落趨勢維持，相信市況有改善。

羅家聰表示，短期內將再於港島開設一家更大的「戶戶小廚」。（翟梓謙攝）

戶戶小廚未來有意發展新界及九龍區

至於戶戶送另一業務「戶戶小廚」目前已於灣仔及西營盤開設，每間租予5至6家餐廳，經營15至19個品牌，短期內將再於港島開設一家更大的「戶戶小廚」，年內於港島區擴展3至4家，未來有意發展新界及九龍區。羅家聰透露，連同裝修費及營運成本，每家「戶戶小廚」投資額逾千萬。

Deliveroo於2015年10月落腳香港，目前與5000家餐廳合作，有400名自僱車手，市佔率高達50%。戶戶送2019年收入增長錄得100%，集團冀2020年可錄超出100%增長。