中電撥2,000萬推餐飲券計劃　交NGO資助10萬戶出外用膳

反修例風波持續逾半年，餐飲業首當其衝，業界指有過百食肆受影響倒閉。中華電力有限公司今日（7日）指，撥款2,000萬港元推出「齊飲齊食齊加油」餐飲券計劃。中電於今年1月至4月期間，透過社福機構向10萬個有需要家庭，包括長者、低收入家庭和劏房戶，每戶派發總值200港元的餐飲券，於參與計劃的食肆用膳，希望刺激本地餐飲消費。

中電今日舉辦飲茶活動，與50位居於深水埗的計劃受惠人士一起飲早茶。（中電提供）

中電表示，計劃會與四大餐飲業商會合作，邀請在中電供電範圍內的食肆參與，現時已有超過500間食肆參加，包括酒樓、茶餐廳、粥麵店、小食店等，分布九龍、新界和離島。

計劃亦透過社福機構向每個有需要家庭各派發4張面值50港元的餐飲券，於今年1月1日至4月30日期間，受惠人士可憑美食現金券到指定食肆作餐飲消費，從而刺激本地餐飲消費。目前亦已邀得27間社福機構旗下300多個服務單位，轉介有需要家庭及派發餐飲消費券。

中電今日又舉辦飲茶活動，與50位居於深水埗的受惠人士一起飲早茶，其中一位參加者易先生表示餐飲券讓他在新年期間，可以和家人朋友到酒樓飲茶聚舊，比獨自留在家熱鬧得多。

其中一間參與計劃的酒家董事黃錦恩認為，近半年市道轉差，不少婚宴及商業活動也改期或取消，故生意也受影響。餐飲券計劃可鼓勵市民外出用膳，對中小企食肆很有幫助。