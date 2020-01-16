美財長姆努欽：華為不是中美交易的棋子

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，中美貿易協議不涉及華為的美國市場準入和供應商問題。

綜合媒體1月15日報道，姆努欽接受《CNBC》訪問時說：「我不認為華為是棋子。」他指出，這家中國公司的美國市場準入問題將作為國家安全問題單獨處理，不在中美簽署的第一階段貿易協議之中。

姆努欽說，國家安全是重中之重。他說，美國政府的立場是要確保美國企業和政府網絡完全安全。

中美貿易戰持續了一年多，終於在2020年1月15日迎來轉折點。圖為特朗普（Donald Trump）與劉鶴（左）在白宮簽署中美第一階段貿易協議。（Reuters）

美國政府2019年5月限制美國公司與華為和中興通訊（0763）做生意。美國政府表示，華為設備可能被用於間諜活動，而該公司否認了這一指控。

他表示，在未來第二階段貿易協議，美國將會削減中國進口貨的關税。他說，「就像首階段協議，第二階段會進一步削減關税，問題只是在於，我們曾經說過，第二階段可能會再細分為2A、2B、2C階段。」

姆努欽也提到，第一階段協議已處理中國強迫技術轉移與竊取知識產權等美國關切的問題，而第二階段則是聚焦於技術領域的問題。