美國施壓英國禁用華為5G技術　中方促停止泛化國家安全的錯誤做法

針對美國施壓英國禁止使用中國電信設備製造商華為5G技術，以及英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前對華為的評論，中國外交部進行了回應。

中國外交部發言人耿爽表示，中方敦促美方，停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對中國的抹黑和指責，停止對中國企業的無理打壓。（資料圖片）

在今天（15日）的中國外交部例行記者會上，有媒體提問稱：「美國總統特朗普一直向英國施壓，要求英方禁止使用華為5G技術，但是約翰遜首相昨天說他不知道還有什麼更好的選項。你對此有何評論？」

對此，中國外交部發言人耿爽表示，華為在英國已經開展了業務多年，投資數十億英鎊，支撐了數萬個就業崗位，建立了聯合研究中心，積極履行企業的社會責任。

耿爽稱，中方希望英方能夠採取客觀公正的態度，獨立自主地作出符合自身利益的抉擇。為中國企業提供一個公平、公正、開放、非歧視的營商環境。這也有利於中國企業繼續保持對英國市場的信心和預期。

對於美方的舉動，耿爽重申，美方一段時間以來，在拿不出任何證據的情況下，泛化國家安全概念，對別國的5G網絡建設指手劃腳、赤裸裸的強拉，甚至威脅其他國家要採取與美方一致的立場。這種經濟霸凌行徑是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的公然否定，嚴重損害了美國自身的信譽和形象，也將損害美國企業的利益。

耿爽強調，中方敦促美方，停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對中國的抹黑和指責，停止對中國企業的無理打壓。美方打壓中國企業污衊中國的真實意圖是什麼，中方相信任何秉持客觀公正立場的國家，對此都看得清清楚楚、明明白白。

據悉，美國高級官員1月13日對英國多位內閣部長級官員表示，在英國的5G網絡中使用華為技術，將危及美英兩國的情報共享關係。

面對美國的施壓，預計英國將於未來幾周決定是否允許華為供應英國網絡使用的部分「非核心」零部件。而華為方面對此的最新回應稱，相信英國在決定是否在5G網絡中使用華為設備時，將評估相關證據。

約翰遜1月14日表示，反對英國使用華為設備的人也應該說明要改用什麼。（Reuters）

約翰遜於1月14日接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，「英國民眾有權使用最先進的科技，我們希望為所有人提供千兆寬帶。如果有人抵制某個品牌，那麼他們就必須要說得出，除此以外有什麼替代方案。」

英國路透社1月15日報道指，華為副總裁張建崗表示，公司非常同意約翰遜的觀點，即「英國公眾應該能夠使用最好的技術。相信英國政府將根據證據、而非未經證實的指控來做出決策」。

不過，約翰遜在採訪時還表示，他不會做出任何威脅到國家安全、或破壞英國與情報共享夥伴合作的決定。

此外，中國駐英國大使劉曉明早前表示，棄用華為將使英國在新一輪技術革命中落後，是開歷史倒車。有業界則估計，若英國完全棄用華為設備，費用將可能多出數十億美元。