【收市總結】武漢肺炎個案增　濠賭股遭沽貨　港股失守28800點

港股表現相當疲弱，失守28800點。大市今早曾隨美股上周五創新高而高開，可是武漢新型肺炎確認個案大增，引起市場人士恐慌，濠賭及航空等與旅遊相關股份紛紛下挫，拖累大市由升轉跌之餘，更跌穿28800點收市。

恒生指數收市報28795點，跌260點；國企指數收市報11331點，跌88點，成交額為1,115.99億元。

濠賭股今日飽受沽壓，金沙中國（1928）跌5.9%，收市報42.35元，銀河娛樂（0027）跌5.4%，收市報58.85元，永利澳門（1128）跌5.3%，收市報19.56元，美高梅中國（2282）跌6.5.%，收市報13.8元，新濠國際（0200）跌3.5%，收市報20.7元。

航空股全面低收，國泰航空（0293）跌2%，收市報10.82元，東方航空（0670）跌5.8%，收市報4.03元，南方航空（1055）跌5.1%，收市報5.07元，中國國航（0753）跌7.1%，收市報7.24元。

從事網上旅遊業務的同程藝龍（0780）跌8.8%，收市報12.16元。

內房股普遍受壓

內房股亦遭投資者沽貨，華潤置地（1109）跌2.9%，收市報36.3元，碧桂園（2007）跌2.3%，收市報11.8元，中國海外發展（0688）跌2.7%，收市報28.85元。

醫藥股則逆市上揚，石藥集團（1093）升1.4%，收市報19.18元，中國生物製藥（1177）升4.9%，收市報12.32元。

中資電訊股亦造好，獲大行唱好的中國移動（0941）升3.7%，收市報68.65元，中國聯通（0762）升2.8%，收市報7.36元，中國電信（0728）升3.4%，收市報3.31元。