【武漢肺炎】新型肺炎多個焦點曝光　官方仍未明確是否人傳人

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情還在延續，新認定的確診病例也在增加。疫情發現至今，內地多個城市陸續發現確診病例，目前共確診201例。

武漢新型冠狀病毒肺炎首例病例來自華南海鮮市場。（AFP）

綜合媒體報道，截至1月20日，國內已有武漢、北京、廣東深圳出現新型冠狀病毒肺炎病例，其中武漢198例，北京2例，廣東深圳1例。

從目前官方已經公布的情況來看，新型冠狀病毒肺炎的危害性不算高，流行病毒學家、紐芬蘭紀念大學終身教授王培忠表示，相比SARS，新型冠狀病毒肺炎在致死率和傳染性兩方面都比較温和。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

儘管如此，畢竟不能排除有限人傳人的可能。值得一提的是，對於此次新型冠狀病毒的傳染情況，武漢市衛健委曾表示，現有調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

不過，1月20日，武漢市衛健委官方網站發佈最新通告。最新通告中首度沒有提及上述「不排除有限人傳人」及「持續人傳人風險較低」的說法。

這也意味着，目前，新型冠狀病毒是否具有人傳人的特性仍未明確。

對於病患曾出現哪些症狀、多少人治癒出院、國外是否也出現確診案例等，多個焦點呈現新型冠狀病毒肺炎疫情進展。

報道稱，新型冠狀病毒感染肺炎患者首發症狀大多為發熱、咳嗽、胸悶以及呼吸困難。

武漢18日和19日合共新增病例136宗，死亡個案增加1人。（資料圖片）

截至1月19日22時，武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡3例。目前仍在院治療170例，其中輕症126例、重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

北京2名患者已在定點醫院接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩。

廣東患者為66歲男性，現居深圳，2019年12月29日赴武漢探親，2020年1月3日出現發熱、乏力等症狀，1月4日返深後就診，1月11日轉至深圳市定點醫院隔離治療。

據悉，武漢之外，泰國、日本和韓國一共出現4例確認來自武漢的新型冠狀病毒肺炎病例，泰國的2例患者之間發病並無相關性。

香港、越南、新加坡等地也出現了疑似病例，但均未確認和新型冠狀病毒肺炎有關。