香港12月失業率報3.3%　零售等行業失業率維持在5.2%

本港就業市道轉弱。政府公布10至12月失業率為3.3%，為2017年3月以來最高，較9至11月上升0.1個百分點。就業不足率則保持在1.2%。

政府指出，去年10至12月期間，各行業失業率變動不，其中樓房裝修﹑修葺及保養業。

至於就業不足率，製造業下跌，可是餐飲服務活動業卻上揚。

總就業人足則減少1.2萬人至381.7萬人；總勞動人口減少1.42萬人至394.2萬人。

政府料勞工短期內

勞工及福利局局長羅致光表示：「由於經濟情況仍然疲弱，令勞工市場進一步放緩。經季節性調整的失業率在二零一九年十月至十二月上升0.1個百分點至3.3%，就業不足率則維持於1.2%。總就業人數的按年跌幅進一步擴大。」

「與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的業務仍然低迷。這些行業合計的失業率維持在5.2%，是三年以來的高位；就業不足率較上一個期間顯著上升，當中從事餐飲服務活動的人士的就業不足率的升幅尤為明顯。這些行業的就業人數繼續錄得急劇的按年跌幅。同時，建造業（尤其是當中從事樓房裝飾、修葺及保養的人士）的失業率較上一個期間明顯惡化。」

展望未來，羅致光說：「倘若整體經濟持續疲弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力。政府會密切留意有關發展。」