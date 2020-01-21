亞馬遜：助印度創造100萬個新工作崗位

亞馬遜承諾將幫助印度創造100萬個新的工作崗位，引起廣泛關注。在過去六年中，亞馬遜在印度的投資已經創造了70萬個就業機會。

據中國騰訊網報道，亞馬遜表示，預計未來五年將通過對當地業務的持續投資來增加工作崗位。該公司在聲明中稱，這些工作崗位將由「亞馬遜直接或間接創造」。亞馬遜正在投資其技術和物流網絡，並表示新職位將涵蓋IT、雲計算、零售和製造等領域。

就在宣布上述消息的幾天前，亞馬遜做出了另一項重大承諾：訪問印度的首席執行官傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）表示，亞馬遜將投資10億美元，幫助印度1,000萬家中小企業在2025年之前實現上網。貝索斯在聲明中說：「我們看到我們的員工做出了巨大貢獻，我們與之合作的小企業也顯現出了非凡的創造力，我們對未來感到興奮。」

亞馬遜表示，自2014年以來，其在印度的員工數量增加了四倍多，並於2019年為其位於海得拉巴的新園區舉行了落成典禮。海得拉巴是亞馬遜在全球擁有的最大建築，容納有1.5萬名員工。亞馬遜發言人拒絕就其在印度的員工規模置評，也拒絕提供有關未來招聘計劃的更多細節。

貝索斯宣布的10億美元投資是該公司為在印度龐大經濟中分得一杯羹而做出的最新承諾。在此之前，亞馬遜已經披露了向該國投入超過50億美元的計劃。

多年來，亞馬遜始終在與Flipkart爭奪印度在線零售市場的主導地位，預計到2027年，印度在線零售市場的價值將達到2,000億美元。Flipkart目前為沃爾瑪所有。據估計，更廣泛的零售市場價值已經超過6,700億美元。

貝索斯還表示，其投資可以幫助貿易商在未來五年出口100億美元的印度製造商品，這支持了印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）的「印度製造」運動。

亞馬遜承諾幫忙印度企業，支持了莫迪「印度製造」運動。（Getty）

亞馬遜還將其創造就業機會的計劃與印度政府的雄心勃勃的目標聯繫起來，該目標是到2022年為超過4億人提供工作場所培訓。該公司表示，其目標是招聘更多人擔任軟件工程、內容製作和客戶支持等職位。新工作崗位的承諾來得正是時候。近幾個月來，印度經濟下滑，去年失業率攀升至數十年來的最高水平。