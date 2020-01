無需拿出銀行卡或手機　亞馬遜正開發手掌支付系統

據知情人士透露,亞馬遜(Amazon.com Inc., AMZN)公司正在開發可能配置在實體店鋪的收銀終端,消費者可以通過這些終端將自己的銀行卡信息與手掌綁定,然後就可以通過手掌來完成支付,而無需再拿出銀行卡或手機。

2018年9月19日,美國馬里蘭州,亞馬遜公司創始人傑夫·貝佐斯在美國空軍協會(Air Force Association)舉行的年度航空航天與網絡會議上發表主旨演講。(VCG)

《華爾街日報》1月20日報道,亞馬遜公司想要把你的手掌變成你的信用卡。

據知情人士透露,這家科技巨頭正在開發可能配置在實體店鋪的收銀終端,消費者可以通過這些終端將自己的銀行卡信息與手掌綁定,然後就可以通過手掌來完成支付,而無需再拿出銀行卡或手機。

其中的部分知情人士稱,該公司計劃向與顧客存在大量重複性交易的咖啡店、快餐店或其他商戶推廣這些終端。亞馬遜對此不予置評。

與其他科技公司一樣,亞馬遜正在嘗試將觸角進一步延伸入消費者的金融生活,這引發了銀行和銀行卡網絡的不安。蘋果公司(Apple Inc., AAPL)去年推出了自己的信用卡,谷歌則將推出活期存款賬戶。若亞馬遜的上述終端取得成功,則有望直接跳過蘋果公司的Apple Pay等移動錢包,同時進一步擴大亞馬遜覆蓋範圍已經很廣的消費數據獲取渠道。

亞馬遜的上述項目受到科技和金融公司的密切關注,這些公司在支付方面的競爭日趨激烈。亞馬遜已經在該公司的Amazon Go店鋪中進行支付系統試驗,顧客在這些店鋪中取完商品之後可以直接離開,無需停下來付款。此外亞馬遜還在打造其電子錢包服務Amazon Pay,消費者可以通過這一服務在不是亞馬遜擁有的電商完成支付。

上述收銀終端計劃尚處於初步階段。部分上述知情人士稱,近來亞馬遜已開始與Visa Inc. (V)合作來測試通過這些終端進行交易,同時也在與萬事達卡(Mastercard Inc., MA)協商。

亞馬遜已經與銀行卡公司討論了這一計劃。其中一些知情人士稱,摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、富國銀行(Wells Fargo & Co., WFC)和Synchrony Financial (SYF)已表達了對將消費者銀行卡賬戶接入這些終端的興趣。

亞馬遜最近為該公司所稱的「非接觸生物識別系統」提交了一項專利申請,該系統包括「一個可以生成用戶手掌影像的手掌掃描儀」。