TVB陳國強退休：兩年前意外感生命無常　用餘生追求未完成夢想

電視廣播（0511，TVB）宣布，陳國強辭任公司董事局主席及非執行董事職務，下月4日生效，此後他亦開展退休生活。

陳國強向員工發信，開首就向他的同事宣布「我正式退休喇！」。他表示，兩年多前在挪威發生一次直升機意外，剎那生死令他體會到人生短暫、「生命無常」，「令我對人生有新的看法，我開始計劃退休，希望用餘下的生命去追求我工作以外還未完成的夢想。」

他又回顧加入TVB的原因，「我自小看《歡樂今宵》長大，所以15年前，當方逸華小姐邀請我加入TVB，我很高興能夠與香港最優秀的電視精英共事，立刻欣然接受了！多年的一點一滴歷歷在目，無綫同事上下一心，表現專業，我深感驕傲。」

信TVB可面對挑戰、排除萬難

他又多謝員工努力耕耘，「記得前年台慶，我代表公司頒發「50周年光輝大獎」，給予全公司工作人員，感謝台前幕後的努力，分別由汪阿姐和羅仲炳代表領取。我有機會見證TVB陪伴著香港人半個世紀，同事努力耕耘的成就，深感榮幸！」

陳國強將於下月4日的「立春」卸任董事局主席，他表示，「立春是春的節氣開始，給人帶來温暖，帶來希望！再次多謝大家多年來的支持，我深信TVB一定可以繼續面對挑戰，排除萬難，邁向新的50年。」

有「殼王」之稱的陳國強，所牽頭的財團於2011年成功入主TVB，持股26%成為公司最大單一股東。據港交所當時資料顯示，該財團以每股55元入股TVB，以此計算，後者當時估值達到240億元。

然而，近年TVB業績走下坡，去年更是開台52年以來最嚴峻的一年，在購買債券令公司錄得31年來首次虧損，去年因反修例示威風波，有網民稱要杯葛於TVB落廣告的品牌；上月中更宣布裁員350人。

眾多事件亦令股價一落千丈，最新報11.9元，市值縮至52.12億元，「殼王」手上的股份自然大縮水。早前有報道指，陳國強要為近年的投資失利負責，