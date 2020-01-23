金管局料今年外匯基金投資具挑戰　或增持現金採防禦性策略

金管局公布去年外匯基金投資表現，期內外匯基金投資收入達2,472億元，按年大增21.7倍，為歷來投資收益第二高的年份。

展望未來，金管局總裁余偉文表示，年初以來環球經濟有所回穩，但仍存在不少不明朗因素，有需要時會調整外匯基金的投資策略。

憂環球資產上升動力不繼

余偉文出席記者會時指，中美簽署首階段貿易協議，有利環球經濟回穩，但預料後續談判進展、英國脫歐及中東緊張局勢，將持續為市場增添不確定性。他分析指，去年環球股市上升，主要受惠央行採寬鬆貨幣政策，而非企業盈利及經濟環境改善，加上現時資產估值已處高位，今年進一步上升的動力成疑。

面對外在不明朗因素，余偉文表示，局方將小心謹慎管理外匯基金，有需要時會調整投資策略。外匯基金投資辦公室首席營運官朱兆荃及後補充，局方會因應市場變化採取防禦性對策，包括增持短期現金等。

武漢肺炎疫情或影響金融市場

除了外圍經濟暗湧，近日武漢肺炎疫情持續擴大，同樣為投資市場帶來陰霾。金管局副總裁、外匯基金投資辦公室行政總裁李達志回應指，關注疫情對本港經濟及金融市場的影響，認為近日港股回軟或多或少與事件有關，但現階段要評估其影響屬言之過早，局方會密切觀察情況。

去年外匯基金於股債投資均有所進賬，惟外匯投資錄得130億元的賬面估值下調。外匯基金投資辦公室首席風險官劉慧娟解釋，主要原因是港元匯價自去年第四季起轉強，年內升值幅度達0.2%，導致以港元計價之外匯估值下跌。她續稱，由於外匯市場波動較大，當局自2014年起減少外匯基金非美元資產的佔比，已由當年的17至18%，減至去年底的10%，未來會衡量市場環境再作調整。