中銀香港及花旗銀行推手機派利是功能

農曆新年將至，多間銀行均推出手機App派電子利是服務。中銀香港（2388）宣布，客戶可透過電子錢包「BoC Pay」，隨時隨地以電子形式派利是，並推出首次綁定及註冊優惠。

該行指，無論是否持有中銀香港賬戶，均可註冊使用BoC Pay，只需於App內只需輕按「立即派利是」功能，輸入利是金額，選取或設計「恭喜發財」、「心想事成」等祝福語，再揀選利是封樣式，按一下「派利是」，即可輕鬆自在將心意傳送給親友。隨後可選擇以Whatsapp、WeChat或Line等即時通訊程式、電郵或手機短訊通知親友查收利是。

首次綁定或註冊可獲20元獎賞

中銀香港同時推出優惠，即日起至3月31日，首次綁定或註冊BoC Pay及完成交易可獲20元獎賞，而每成功推薦一位親朋好友綁定/註冊BoC Pay，亦可獲20元獎賞。

此外，花旗銀行亦於旗下Citi Mobile App推出派利是功能，由即日起至2月底，客戶更新手機App後，可於登入後選擇「繳款及轉賬」，按「派利是」，並透過輸入電話號碼、電郵或轉數快識別碼指定收款人，亦可選擇以港幣或人民幣作利是貨幣，並可以分享賀年揮春予親友，並寫上祝福語句。