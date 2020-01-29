【武漢肺炎】疫情對中國經濟的衝擊　料不限於春節期間

分析認為，在中國爆發的新型冠狀病毒疫情對經濟將產生一定的不良影響，特別會讓中國2020年一季度經濟有較大幅度下降。

中國國家衛生健康委收到31個省（區、市）累計報告確診病例5,974例，現有重症病例1,239例，累計死亡病例132例，累計治癒出院103例。現有疑似病例9,239例。累計收到港澳台地區通報確診病例：香港特別行政區8例，澳門特別行政區7例，台灣地區8例。

這意味着，中國疫情形勢越發嚴峻。2020年的中國經濟面臨巨大考驗。

《中新社》1月28日的報道指出，春節假期通常是中國一年中最盛大的「黃金周」之一。據官方統計，2019年除夕至正月初六，全國零售和餐飲企業銷售額高達10,050億元（人民幣‧下同），相當每日錄收入達1435.7億元；全國旅遊收入達5,139億元，一些熱門旅遊省市七天內接待遊客總量超過5,000萬人次。

消費是拉動中國經濟增速上行的重要力量。新型冠狀病毒疫情將影響消費。（VCG）

但來勢洶洶的疫情讓2020年春節黯然失色。昔日人頭攢動的商場、餐館如今冷冷清清；眾多大型景點、博物館、電影院暫停對公眾開放，所有團隊旅遊業務全部暫停；交通運輸業也遭受打擊，1月27日（農曆正月初三）全國鐵路、道路、水路、民航發送旅客只有1626.7萬人次，比2019年同期下降68.3%。

疫情對經濟的衝擊並不僅限於春節期間。中國銀行研究院資深經濟學家周景彤對中新社記者稱，預計今後一段時間內，餐飲、文娛、旅遊等服務業都會繼續受到影響。因區域之間產業鏈、供應鏈協調聯動面臨挑戰，工業生產也將受損。

興業銀行首席經濟學家魯政委也表示，考慮到充當經濟增長第一引擎的消費因疫情走低，中國經濟下行壓力短期內可能會加大。

不過，亞洲開發銀行前首席經濟學家、美國哥倫比亞大學終身講席教授魏尚進日前發文稱，他的基本預測是，中國政府和世界衛生組織（WHO）將在4月初宣布新型冠狀病毒肺炎疫情得到控制。

魏尚進認為，在這種情況下，他預計疫情對中國經濟的負面影響十分有限，2020年中國GDP增速可能僅因此下降0.1個百分點。雖然2020年第一季度中國GDP增速可能受疫情影響較大—，年化增長率或降低1個百分點，但剩餘三個季度高於趨勢線的增長率將大大抵消第一季度所受的影響。

此外，他認為疫情對全球GDP增速的影響更加微乎其微。