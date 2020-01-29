【武漢肺炎】馬雲捐1億人民幣抗疫　中電信開通火神山醫院5G網絡

多家企業或基金會宣布，捐贈金錢或物資到武漢，以對抗新型冠狀病的疫情。馬雲公益基金會宣布，捐贈1億元人民幣，用作支持冠狀病毒的疫苗研發。其中，捐贈的中國科學院和中國工程院各2000萬元人民幣，其所屬專業研究機構的最新病毒疫苗專項研發；其餘資金將用於支持國內外各頂尖科研機構和科研人員合作展開對新型冠狀病毒的預防治療工作。

另外，中國電信（0728）宣布，將向湖北省捐贈4,000萬元人民幣現金，用於新型肺炎疫情防控工作。公司稱，自新型冠狀病毒感染肺炎爆發後，集團已全力保障重點地區及單位的資訊通信，旗下武漢分公司就有1,000多名幹部員工提供服務。

中電信亦率先在武漢火神山、雷神山臨時醫院實現4G/5G信號全覆蓋，保障火神山醫院系統上雲和通信暢通，同時配合各級政府部門，向社會發布疫情防控15億條相關短信。

新濠何猷龍：冀加快防疫工作

澳門亦有多宗確診個案，新濠集團表示，鑑於新型冠狀病毒對公眾健康產生嚴重影響，將全力支持政府在武漢及湖北的救援工作，並捐出2,000萬元；捐款將用作協助新型冠狀病毒的防疫工作，包括購買防護口罩及消毒搓手液等醫療物資，及在需要時為當地社區提供支援。

新濠主席兼行政總裁何猷龍期望，捐款能有助加快當地防疫工作，以遏制新型冠狀病毒的傳播。