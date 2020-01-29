武漢肺炎殺傷力恐勁過貿易戰　專家評港股高危板塊　勿沾零售股

武漢肺炎疫情持續擴散，港股鼠年首個交易日即插近800點收市。不諱言，疫情對實體經濟帶來衝擊，有專家直言是次疫情對股市的殺傷力較貿易戰嚴重，建議待疫情開始緩和後才趁低吸納港股，而零售、餐飲、航空、地產及影業股等皆不宜沾手。

也有零售股分析員料，內地客外遊消費意欲轉淡，選擇留在內地消費，相關內需股反而較為「穩陣」。

肺炎疫情受感染人數不斷上升，溫鋼城料港股短期偏軟，長遠殺傷力較貿易戰嚴重，跌幅或接近2003年沙士時期。（資料圖片）

武漢肺炎衝擊港股，恒指全日收市跌789點或2.8%，報27160點，大市全日成交高達1,240.51億元。

殺傷力較貿易戰嚴重

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，疫情受感染人數不斷上升，市場普遍持觀望態度，料一旦港大確認疫苗種子通過試驗，才會對市場有提振作用。他估計，港股短期偏軟，本周先下試27000點，而在春運過後工人未必能如常上班，將繼續影響內需及貿易，下月或失守26000點，殺傷力較貿易戰嚴重，長遠跌幅或接近2003年沙士時期，低位料見24000點。

他指出，內地疫情直接影響消費，零售、餐飲、航空、地產及影業股皆為高危版塊，即使民生消費類股份亦不宜沾手，反而紙巾股如維達（3331）及恒安（1044）因抵消人民幣跌幅而表現較好，可考慮吸納。

另外，礦金及科技股可作為避險之選，溫鋼城長線看好阿里巴巴（9988）及美團點評（3690），建議投資者要待疫情開始緩和再入市。

零售分析員料，在肺炎疫情爆發下，內地客短期或選擇留國消費，相關民生消費類股份較為安全。（資料圖片）

內地客料短期留國消費

有不願具名的零售分析員表示，本地零售股較受內地市況影響，在肺炎疫情及本地社會事件雙重打擊下，預期本地零售股首季表現不佳，同店銷售或錄得高單位數或低雙位數跌幅。他以莎莎（0178）舉例，上季同店銷售跌幅較預期少，主要因內地客改往澳門消費，帶動當地化妝品銷售，惟目前澳門亦出現確診個案，影響內地客外遊意欲，認為內地客短期或選擇留在中國大陸消費。

該分析員補充，金飾股如周大福（1929）今年首季仍受貿易戰等影響，即使金價從高位回落或輕微刺激購買意欲，惟未來數月對毛利率有一定壓力。至於酒店及收租股，則大受內地訪港旅客下跌影響，除了有海外物業收入的房託股如領展（0823）等，短期皆不宜沾手。

事實上，上述股份今日跌勢顯著，莎莎挫9.09%，周大福挫8.09%，領展也跌2%。在消費料意欲低迷下，該分析員反而認為，民生消費類股份較為安全。由於內地疫情爆發，他指出，美團及日清食品（1475）較受惠，後者近期宣布進軍上海，由於內地消費升級，高端即食麵市場會繼續增長，而在基數較低下增幅亦會較強。