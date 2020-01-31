傳裁員逾百人　香港航空：不時按需要管理人力資源

武漢肺炎疫情爆發，對航空業帶來打擊，更傳出有航空公司計劃裁減逾百員工。

據《南華早報》報道，香港航空計劃傳裁員逾百人，因取消飛往內地的航班，預期機票收入大幅減少，使公司財務狀況增添不穩定性，預期機艙服務員、機師等機組人員將會是最受裁員威脅的一群。

報道指目前港航約有3,500名員工，雖然公司去年收到現金救助，惟在新的的金融危機中仍被迫迅速採取行動，而債權人已要求港航支付逾期服務費，機管局亦扣留公司的數架飛機。

港航日常約有四成航班飛往內地，取消相關航班將嚴重打擊公司載客量。截至今年初其機隊數目已由39架減至28架，機組人員則由去年初的1,926人減至1,573人，港航機師因薪金最高亦增加被裁員風險，或再有約200名空勤人員面臨被裁。

港航預計第二季 旅遊需求仍持續疲弱

港航發言人回覆《香港01》查詢指，公司一直在審視對機組人員和一般員工的需求，作為持續整合計劃的一部分，務求達至更精簡及有效的架構，會不時按營運需要管理人力資源，以確保能配合調整了的航班班次和機隊優化。

港航發言人表示，公司業務現時再受新型冠狀病毒爆發影響，以致取消最近幾周超過200班來往香港及中國內地的航班。公司密切關注現時的情況，預計持續疲弱的旅遊需求延續至2020年第二季度，並且復甦將會十分緩慢。現時，香港航空運作一切如常。