【財經拆局】疫情之下人行緊急出手1.2萬億　有何重要意義？

2月2日下午，中國央行發佈消息，今日﹙3日﹚將開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，這一舉措，將使銀行體系整體流動性比2019年同期多9,000億元人民幣，確保疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕、貨幣市場平穩運行。

據中國央視財經2月3日報道，中歐國際工商學院教授盛鬆成表示，往年中國央行是會向市場淨回籠的，因為如果不淨回籠，金融市場、貨幣資產會造成流動性的泛濫。但這一次在逆回購到期的1.05萬億元的同時，向市場逆回購投放了1.2萬億元人民幣，淨投放超過1,500億元。這就是考慮到現在的疫情防控的特殊時期，市場的流動性有可能有特殊的需要。

中國央行罕有預告2月3日開展1.2萬億逆回購，穩定市場預期。（Reuters）

專家表示，中國央行通過加大融資支持、適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款等方式，能夠降低疫情對行業、企業的影響。除此之外，金融監管部門要求，各金融機構不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。這對於受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但受疫情影響暫遇困難的企業，特別是小微企業至關重要。

中國銀行研究院首席研究員宗良指出，針對企業面臨的實際困難，斷貸或者展期，下一步還需要有更細的具體措施來執行，政策的推出，他認為是針對性比較強的措施，可以說是針對疫情，能夠有利於實體經濟的發展或金融市場穩定。