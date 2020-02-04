【武漢肺炎】瑞信料疫情波及手機供應鏈　降多隻手機股目標價

瑞信發表報告，預料內地手機供應鏈將受到疫情影響，並調低多隻手機設備股目標價。

報告指出受武漢肺炎事件影響，內地下游工業延長新年長假，所以將今年首季智能手機出貨量較原來預測下調12%，預料次季需求才會復甦，出貨量按年升5%至3.9億部。

瑞信指出蘋果系手機供應鏈或受到影響較低，與個別產品在農曆新年期間仍運作，所以削減相關公司每股盈利預測介乎1至3%，可是內地手機品牌供應鏈因應調整市場需求及營運槓桿，影響較大，所以削減該等公司每股盈利介乎4至9%跌幅。

仍予舜宇及丘鈦跑羸大市評級

該行表示仍看好手機鏡頭供應商，包括舜宇光學（2382）及丘鈦科技（1478），惟下調出貨量預測，將兩者目標價下調4%及6%，目標價分別降至161元及15.6元，仍予「跑贏大市」評級。

基於內地手機均價有下調壓力，以及出貨量下跌，因此瑞信降瑞聲科技（2018）今年每股盈利2%，維持「中性」評級，目標價由64元降至62%。

瑞信在報告內指出，將比亞迪電子（0285）目標價降至16.2元，評級為「中性」。同時將鴻騰（6088）及通達集團（0698）目標價分別降至3.6元及0.8元，評級為「跑贏大市」及「中性」。