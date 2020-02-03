PRADA銅鑼灣巨舖提早關閉　原定今年6月結束租約　月租900萬

修例風波引起連串抗爭運動，加上武漢肺炎疫情爆發，令訪港旅客銳減，零售業雪上加霜。記者發現，國際知名時尚品牌PRADA（普拉達，1913）位於銅鑼灣羅素街的旗艦店提早關閉，較租約結束期早約4個月。

上址位於銅鑼灣羅素街Plaza 2000廣場，店舖面積逾1.5萬平方呎，為PRADA全港最大專門店。早前已有媒體報道指，PRADA銅鑼灣旗艦店將於今年6月結束7年租約，並不再續約。

記者現場所見，晚上近7時該舖大門及櫥窗已封上黑色圍板，有工作人員指店內正進行「裝修」工程。PRADA 其他分店的員工透露，該舖從2月1日起已經結束營業，換言之較該舖租約期滿的日期（2020年6月），提早約4個月「落閘」。

記者現場所見，PRADA銅鑼灣旗艦店已關閉，櫥窗也被「封實」。﹙林樂謙攝﹚

代理料因「還原」需時

記者同時致電PRADA的顧客熱線，查詢上址店鋪營業情況，接線的職員表示︰「『2000店』無開，我地 store list （店鋪名單）已經無咗呢間鋪，但無更多資訊。如果你想購物，可以去我哋SOGO店，較大間舖可以去中環或尖沙咀專門店。」

《香港01》向PRADA查詢有關事件，截稿前暫未有回應。不過，有商舖代理表示，店舖在租約期滿前，須提早數月還原舖位裝修，並交吉予業主，料因此提早關閉門店。

據悉，PRADA銅鑼灣旗艦店目前月租高達900萬元。去年有報道引述業主旭日國際老闆蔡志明指，由於人流減少，計劃將該舖每月租金將削減44%，由現時月租900萬元減至500萬元，另考慮將店鋪分割出租。