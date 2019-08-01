Prada上半年盈利增長55.7%　因有稅務優惠收入

Prada（1913，普拉達）公布，截至6月的上半年盈利增長55.7%，至1.55億歐元，每股盈利0.061歐元，不派中期息。

期內收入按年增長2.3%至15.7億歐元，除稅、息、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）減少2.1%至4.9億歐元。

公司表示，盈利大增是受到專利稅項優惠的正面影響。由於7月1日公司與意大利稅務機構正式簽訂協議，2015至2019年稅務年度有效，因此上半年錄得大額非經常性收入，由去年同期的4,100.1萬歐元支出，變成今年上半年的3,441.8萬歐元收入。

零售額下跌3.1% 大中華跌5.1%

Prada表示，以固定匯率計算零售額下跌3.1%，原因是停止降價促銷，其間開設11間店，同時關閉10間店，直營店達到635間。

大中華市場淨銷售額為3.37億歐元，以固定匯率計下跌5.1%。Prada表示，受社會動盪以及不利的貨幣波動影響，香港出現經濟收縮，情況因中國大陸上趨勢以及本地廣告宣傳支持而有所緩解。

歐洲淨銷售額以固定匯率計上升6.5%，美洲市場大致穩定。

Prada品牌銷售額升1.4% Miu Miu跌8.4%

旗下Prada品牌銷售淨額，按固定匯率計上升1.4%，而Miu Miu品牌銷售額則下降8.4%。

特許協議產生特許權費收入2,370萬歐元，按尚匯率計下降4%，主要是眼鏡分部業務衰退。