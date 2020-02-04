谷歌母公司Alphabet業績遜預期　累收市後股價挫近5%

谷歌母公司Alphabe，公布了截至2019年12月31日的第四季度財報。財報顯示，該公司營收不及預期，但盈利超預期。數據公布後，Alphabet股價大跌近5%。

報告顯示，Alphabet第四季度營收為460.75億元（美元‧下同），與2019年年同期的392.76億元相比增長17%，不計入匯率變動的影響為按年增長19%，但不及華爾街分析師預期。Alphabet第四季度淨利潤為106.71億元，相比之下2019年同期的淨利潤為89.48億元，超過預期。

據《雅虎財經頻道》提供的數據顯示，35名分析師此前平均預期Alphabet第四季度營收將達469.4億元。按照美國通用會計準則，Alphabet第四季度每股攤薄收益為15.35元，超出分析師預期。據雅虎財經頻道提供的數據顯示，40名分析師此前平均預期Alphabet第四季度每股收益將達12.53元。

谷歌母公司Alphabet營收增長創五年新低。（AFP）

2019年第四季度廣告收入為379.3億元，而第三季度為339.1億元，2018年第四季度為326.3億元，廣告仍然佔了Alphabet收入的絕大部分。

財報還首次公布了YouTube和雲業務的數據：2019年YouTube廣告營收為151.5億元，其中第四季度為47.2億元；2018年營收為111.6億元，其中第四季度為36.1億元。2019年雲業務營收89.2億元，其中第四季度為26.1億元；2018年雲業務營收為58.4億元，其中第四季度為17.1億元。

Alphabet在2月3日報收於每股1,885.94元，上漲了3.61%，財報發佈後，Alphabet股價在隨後進行的盤後交易中下跌4.6%。過去一年，Alphabet的A類股股價已累計上漲了29.4%，相比之下同期標普500指數上漲19.2%。