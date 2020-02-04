道指反彈143點　特斯拉暴升兩成

美股全線反彈，收復了前一交易日大幅下跌的部分失地，但由於對冠狀病毒的擔憂揮之不去，投資者對此次反彈仍持謹慎態度。道指收升143.78點，報28399.81點，漲幅為0.51%；納指升122.46點，報9273.40點，漲幅為1.34%；標普500指數升23.4點，報3248.92點，漲幅為0.73%。

強勁經濟數據助力美股收漲。（路透社）

美股科技股普遍上漲，特斯拉再升約20%，創下2013年以來最大單日漲幅。蘋果收跌0.27%，谷歌收漲超3%，領漲FAANG，該公司即將公布財報。

市場關注亞洲疫情的發展。據中國官方數據，截至2月3日的新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例已超過17,000人，死亡人數超過360人。1月31日，美國白宮應對新型冠狀病毒工作組召開新聞發佈會，宣布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對美國構成全國公共衛生緊急事件，並對中國政府抗擊疫情的舉措表示讚賞。

美國供應管理協會（ISM）報告稱，美國1月ISM製造業PMI指數為50.9，市場預期值為48.5,12月PMI指數為47.2。數據顯示，美國製造業新訂單指數創2019年5月以來新高。

Truist/SunTrust Consulting的首席市場策略師凱斯·勒納（Keith Lerner）表示，股市在1月31日遭遇了大幅拋售，因此發生反彈是很自然的。但他認為，這個修正時期還有很長一段路要走。他指出，從歷史上看，標普500指數的回調平均來說會持續47個日曆日，期間該指數的平均跌幅超過9%。標普500指數從17天前開始受挫，期間累計下跌了2%以上。勒納表示：「危險還沒有完全解除。」