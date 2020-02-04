瑞幸咖啡發報告　駁斥渾水沽空報告指稱

做空機構渾水公司瞄準了中國互聯網咖啡品牌瑞幸咖啡。瑞幸對渾水公司（Muddy Waters Research）發佈的匿名沽空報告做出回應，堅決否認報告中的所有指控，報告中的論證方式存在缺陷，報告中包含的所謂證據無確鑿事實依據，且報告中的指控均基於毫無根據的推測和對事件的惡意解釋。

瑞幸咖啡此番的回應，緣於早前沽空機構對瑞幸咖啡的做空。1月31日，渾水公司在社交平台推特（Twitter）上發佈了一份89頁的沽空報告，並稱其來自匿名作者，認為瑞幸咖啡在經營數據等方面存在作假和欺詐行為。

對於報告作者指出的五點「欺詐」行為，瑞幸咖啡在公告中對於其中的四點做出回應。

一、報告指出，瑞幸咖啡誇大了門店商品的銷售數量，將2019年第三季度和第四季度，每店每日的商品銷量至少誇大了69%和88%。瑞幸稱，報告中展示的數據與公司自身系統裏的數據之間存在重大不一致。客戶在瑞幸咖啡的每筆訂單都是通過線上下單的，並會被自動記錄在公司系統中，訂單付款程序通過第三方支付服務提供商完成。因此，公司的所有關鍵運營數據均被實時追蹤，包括店均日銷售商品數、單均商品數和有效銷售價格，且可被驗證。

二、報告指出，根據客戶訂單收據彙總的數據，顧客下單的商品數量出現減少，從2019年第二季度的每單1.38件商品，下降至每單1.14件。瑞幸稱，報告中所謂的客戶訂單收據的來源和真實性無據可依，且其報告中的基礎統計方法毫無根據。報告所引用期間內，公司實際單均商品數量大大高於該報告所稱數據。

三、報告指出，在營銷費用方面，瑞幸咖啡將2019年第三季度的廣告支出誇大了150%以上。瑞幸稱，這項指控完全基於錯誤的假設，以及對公司廣告費用的不正確和誤導性分析。公司對銷售和市場營銷費用進行了詳細的審查並用底層數據進行了交叉核對，確認公司披露的廣告費用是真實和準確的。

四、報告指出，根據小票匯總的數據，瑞幸咖啡從「其他產品」（瓶裝飲料、堅果、餐食、馬克杯等）獲得的收入僅佔2019年第三季度營收的6%，並非媒體報道的23%。瑞幸稱，該報告在計算來自其他產品淨收入時參考了增值税（「VAT」），這明顯存在對公司非現制產品適用增值税税率的誤解，進而基於這一錯誤和毫無根據的假設而提出了不實指控。公司的所有訂單都可以實時跟蹤，並且公司對收入確認和賬目核對有嚴格的內部控制。