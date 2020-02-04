12月零售銷售大瀉近兩成　全年跌11.1%　第4季創最大季度跌幅

本地零售數據連跌11個月，據政府最新統計，12月零售業銷貨價值的臨時估計為362億元，按年大跌19.4%，而11月份零售銷售的修訂估計為按年下跌25.5%。

去年全年零售業總銷貨價值的臨時估計為4,312億元，較2018年全年跌11.1%；總銷貨數量的臨時估計則下跌12.3%。

12月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值大跌36.7%；藥物及化妝品跌29.9%；超級市場貨品跌3.1%；服裝跌22.1%；百貨公司貨品跌25.3%；食品、酒類飲品及煙草跌1.9%；其他未分類消費品跌14.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌20.4%。其中錄得升幅的燃料升13.5%。

去年第4季跌24% 創紀錄以來最大季度跌幅

政府發言人表示，零售業銷售在去年12月繼續大幅下跌，反映本地社會事件對與消費及旅遊相關活動的衝擊仍然嚴重。去年第4季合計，零售銷貨量按年下跌24.1%，是有紀錄以來最大的季度跌幅。

發言人進一步表示，最近新型冠狀病毒疫情的威脅沉重打擊訪港旅遊業和本地消費氣氛，零售業的經營環境變得更為惡劣；零售業銷售的短期前景很視乎新型冠狀病毒疫情的狀況如何演變。政府會密切監察情況。