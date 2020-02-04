【武漢肺炎】削往來中港航班數目　專家﹕呢3間航空公司最頭痕

香港政府在上周二（1月28日）宣布，四間本地航空公司（國泰、國泰港龍、香港快運及香港航空）將逐步減少來往香港及內地的定期客運航班，由每星期合共約480班減至約240班。國泰（0293）今日宣布，國泰及國泰港龍將逐步減少約90%往返中國內地的航班，預計將令其可運載量減少30%。

信誠證券聯席董事張智威認為，國泰削減來往香港及內地航班將影響客運和貨運收入，惟根據國泰截至去年6月底的中期業績，北亞客運服務（包括來往香港及內地、台灣、日本等航班）只佔整體客運服務約20%，加上近期油價下跌，有利航空股，某程度上可作對沖，故目前難以預測削減航班對收入的影響，但與國航、南航及中國東方航空相比，其影響較小。

信誠證券聯席董事張智威表示，國泰現時面對較多不穩定因素，例如罷工、減少來往內地航班、來自廉航競爭等，業務未必會有高速增長，建議投資者暫時不應買入該股。（資料圖片）

武漢肺炎疫情持續，加上中國及香港經濟放緩，張智威估計市民外遊時將會更「手緊」，傾向選乘廉航，將有利香港快運業務發展，不過現階段未知香港快運對國泰的業務貢獻佔比，是否足以抵銷其收入減少，「3月時國泰公布業績果時就見真章，睇下幫補到幾多」。對於期市民到日本、台灣等地，外遊時順道搶購口罩，他覺得未必有大批市民乘搭香港快運「走水貨」，再者香港快運機票較便宜，故「走水貨」風潮未必幫補到國泰業績。

香港航空去年屢次傳出財困，張智威坦言擔心港航削減內地航班，或令公司有停運危機。因為港航營運狀況一般，去年由國家開發銀行牽頭的銀行銀團出手打救，才得以暫渡危機。可是，中國武漢肺炎疫情肆虐，「（若）『白武士』搞緊武漢肺炎，港航再出事都唔知救唔救到。」他認為中國國航（0753）、南方航空（1055）及東方航空（0670）肯定是最受影響的航空公司，但不少內地市民希望到廣州、深圳等醫療條件較好的城市治療，甚至想「搏一搏」衝關到香港，這可能令南方疫情蔓延得更快，導致南航業務成為重災區；而國航業務重心在北京，相信中央會遏止疫情蔓延。

國泰去年全年載客量按年減少1.8個百分點，集團早前表示農曆新年的訂位情況因過境客量增加而頗為理想，惟農曆新年後的訂位狀況顯著落後，尤以訪港客運為甚。（資料圖片）

國泰：減少航班屬臨時措施 現時財政穩健

國泰宣布，國泰及國泰港龍將逐步減少約90%往返中國內地的航班，未來兩個月間亦將視乎市場情況及其他因素而大幅減少網絡的其他航班。集團強調減少航班純屬臨時措施，現時財政穩健。而香港快運的內地航點只有寧波，公司表示已經調整和減少往來香港與寧波之航班班次，會繼續密切留意疫情發展及與有關政府部門保持聯繫，作出適時應變措施。

另外，香港航空指，公司最近幾周取消超過200班來往香港及中國內地的航班，去年下半年訪港旅客下降，打擊了香港航空的業務和收入，預計旅遊需求將會持續疲弱至今年第二季，並且復甦將會十分緩慢。公司將會持續調整班次及停辦多個航點以應對市場需求，會不時按營運需要管理人力資源，務求達至更精簡、有效的架構。現時香港航空運作一切如常。