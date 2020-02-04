港交所就疫情影響業績發布作指引　會計師公會﹕欠缺細節說明

武漢肺炎疫情肆虐，內地延長農曆新年假期，甚至有個別城市限制居民出行，對商業活動帶來衝擊，其中核數師因而無法在內地進行核數工作，上市公司難以趕及發布業績的死線。今日香港交易所（0388）及證監會，就有關疫情對上市公司發布業績事宜發出指引，若上市發行人認為，基於新型冠狀病毒感染疫情下的限制，它將無法按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，上市發行人便應盡快聯絡聯交所以便商討有關情況。

香港會計師公會就指引作出回應，指出公會一直關注疫情對商界會計師、審計從業員及各會計師事務所，就編製香港上市公司財務報表及上市規則所訂的限期前提交初步業績公告(或經審核的財務報表)的影響。於農曆假期前後，公會與會員保持溝通、聽取業界的意見，並與聯交所及證監會密切聯繫，反映業界當前面對的困難，以尋求可行的缓解方法。

稱續與監管當局磋商

公會歡迎證監會及聯交所就新型冠狀病毒對會計從業員所引致的影響作出考慮，留意到聯合聲明中，鼓勵上市公司如發現未能如期跟據上市規則的要求提交經與核數師協定同意的財務報表為基準之初步業績公告，可盡快與聯交所連繫及商討有關情況，並作出相關安排。在討論過程中，公會曾提出的不同意見，包括允許上市公司可於特定情況下延遲提交初步業績公告及財務報告，惟該聲明沒有提及具體延期的細節說明及日期。

公會重申，企業及會計師事務所實施新型冠狀病毒的預防措施，當中包括居家工作、取消員工出境及到內地進行現場審計工作等安排，對任職企業的商界會計師及各會計師事務所的會員，已經構成一定程度的影響，並表示關注，當中對上市公司會計人員及其審計師的影響尤其嚴重。

就證監會及聯交所公布方案的實際操作及對上市公司以至審計師的影響，公會會與業界繼續商討，並與監管機構繼續緊密聯繫，並作出反映。

會計專業發展基金對指引感失望

至於會計專業發展基金則指出，對聯交所及證監會指引感到失望，指引內容不但保守有餘、進取不足，更是含不確定性，令上市公司輕易把責任推給審核委員會及核數師，在這全民抗疫時期，進一步加重會計從業員和核數師的負擔，亦令審核委員會的董事為指引而犧牲。

所謂「民為貴，社稷次之，君為輕」，基金衷心希望聯交所及證監會能做到「以人為本」，在這嚴峻及艱難時期，展現同理心，跟隨內地直接延長一切相關申報限期。