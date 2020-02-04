馬斯克身價2020年已暴漲135億美元 富豪中增速第一

消息稱，在年初至目前不到五周的時間裏，特斯拉的股價已經上漲了86%，使馬斯克（Elon Musk）的財富增加了135億美元，是彭博億萬富翁指數中最多的。

《新浪網》報道，2月3日，這家電動汽車製造商的股價飆升20%，達到創紀錄的780美元，創下2013年以來的最大單日漲幅。

馬斯克現在的淨資產達410億美元，在富豪榜上的排名從年初的第35位升至第22位。

為特斯拉生產電池的松下公司2月3日早些時候表示，它的電池業務在2019年的最後一個季度實現了盈利，從而引發了特斯拉的最新一輪躍升。

現年48歲的馬斯克擁有特斯拉約五分之一的流通股份，這構成了他的大部分資產。他在他所控股的太空探索技術公司（Space Exploration Technologies Corp．）的多數股權則約為146億美元。

特斯拉股價自去年10月以來一直在上漲，上個月它的市值超過了1,000億美元，這是馬斯克必須在很長一段時間內保持的一個門檻，才能解鎖他的鉅額薪酬計劃的首期薪酬。截至3日收盤，特斯拉的市值已達到1,406億美元，這一數值距離馬斯克的二期薪酬門檻還差大約100億美元。

據悉，他最終將可獲得超過500億美元的全部薪酬。但在實現他的業績目標之前，他將不支領薪水。