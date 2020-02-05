【武漢肺炎】太盟集團：疫情獲控後　中國經濟或強勢反彈

香港私募基金太盟集團（PAG Group）董事長兼CEO單偉建表示，A股昨日反彈顯示出中國資本市場的韌性，料中國經濟在疫情控制後強勢反彈。

《第一財經》報道，單偉建預測，短期內中國和全球經濟增速都將在一定程度上受到疫情的影響，一旦疫情形勢得到控制，中國經濟有望實現強勢反彈。

單偉建表示，中國監管機構在2月3日開市的決定是積極且鼓舞人心的。此前，投資者已普遍預期，疫情將令A股承受大幅拋壓，且絕大多數省市仍處於延長休假中。在上述背景下，監管機構如常開市，未採取行政干預，而是讓價格發現機制去發揮作用。這反映出監管機構對市場的信心，也是監管思維上的一大進步。對市場和投資者而言，這都是有益處的。

A股在2月3日大跌後，截至發稿，已獲得持續兩日反彈。（新華社）

他指出，中國政府為抗擊疫情所採取的一些措施，在一定程度上對經濟增長產生負面影響。以SARS時期的經驗為例，我認為這種影響是短期的，並且一旦疫情形勢得到控制，經濟將實現強勢反彈。對全年經濟的影響則取決於疫情持續的時間，我希望不會太長。

單偉建表示，在全球範圍內，中國政府的財政狀況也是名列前茅的，因而有足夠的工具來解決短期問題。當然，改革措施會在中國經濟長期增長中發揮更重要的作用。從這一角度來說，A股如常開市，恰恰反映出在當前挑戰下，政府仍然願意相信市場，在意並尊重包括外國機構在內的股市投資者——這具有重大意義。