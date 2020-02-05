【武漢疫情】疫情陰霾下　經濟學家如何評核中國經濟與股市

新型冠狀病毒肺炎疫情將衝擊中國經濟，但是多數經濟學家認為這種衝擊是短暫的，長期來看中國經濟仍有韌性。

在新型冠狀病毒肺炎疫情之下，對中國經濟和A股投資價值該怎麼看？《新華社》採訪市場專家給出了解答。

安信證券首席經濟學家高善文稱，經過2月3日的調整，市場大部分風險已經釋放。從非典期間的經驗看，市場進一步調整的幅度可能不會太大，時間也不會太長。悲觀方向預測，疫情前景的確認需要略長一些時間，屆時不確定性的消除也將推動市場反彈。從中國政府強力的動員能力，以及湖北省外迄今的疫情發展情況看，樂觀情景的可能性應該比較大。

中國經濟是全球經濟增速上行的重要推動力。（新華社）

北京大學匯豐金融研究院執行院長巴曙鬆認為，2月3日流入A股的北上資金近200億元人民幣，一貫看好中國消費巨大潛力的外資成為市場參與的重要力量，一些個股外資流入較多，表明其傾向於認為疫情對中國消費的衝擊是暫時的。另一方面，不妨看看港股走勢，從1月29至31日期間的恆生指數來看，能源、材料、工業、電信服務等板塊跌幅居前，信息技術、醫療保健、公用事業、日常消費等跌幅較小，也說明了市場資金對消費板塊潛力的認可。

光大證券首席經濟學家彭文生認為，鼠年首個交易日A股跌幅超7%，下跌幅度略超預期。可能和散戶比重較高，加劇恐慌性拋售等原因有關，加上公募基金春節前倉位普遍較高，回撤控風險的壓力較大。但從估值隱含增長預期的角度看，點位已經比較合理。在當前的形勢下，疫情還在擴散，短期市場可能還有些擾動。在一個季度左右的中期視角內，需要觀察疫情對於經濟基本面的衝擊有多大。着眼於一年以上的長期目標，對於市場來講疫情的衝擊可以忽略不計，因為疫情對經濟的影響是短暫的。

無獨有偶，《中國經濟時報》2月4日發表文章《中國經濟具有足夠韌性應對疫情衝擊》稱，北京大學經濟學院金融系副主任呂隨啟表示，與2003年發生的非典相比，此次疫情對經濟的影響無論在深度與廣度、短期與長期等方面都有過之而無不及，但同時應該看到，中國經濟已經比17年前更具抗擊打與自愈能力。

該報道稱，中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明認為，新型冠狀病毒的爆發對於中國對外貿易發展來說會帶來較大影響。對此，要做好思想準備，甚至不排除來之不易的「穩外貿」成果遇到新挑戰的可能性。白明指出，「非典」時期中國的外貿規模遠不及現在。2019年進出口額減少1個百分點相當於2003年進出口額減少約4.5個百分點。不過，由於外貿依存度已經由2003年的51.3%降至2019年的31.8%，現階段按年例的外貿下降對於經濟的拖累幅度與「非典」時期相比理應有所減弱。

從中長期來看，中國的外貿發展內生增長動力還是強勁有力的。近些年來，隨着中國製造業加速轉型升級，對外貿易發展方式的轉變也不斷加速。與「非典」時期相比，華為、三一重工、海爾等企業都已經走到世界領先位置，通信設備、工程機械、家用電器、高鐵、核電設備等領域的「中國製造」也在國際市場上馳名。換一個角度看，為應對新型冠狀病毒，進口貿易也充分發揮了作用，如進口醫療設備、口罩等。