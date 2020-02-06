停課不停學　Microsoft為全港學校提供遠程教學支援

本港對疫情嚴陣以待，學校停課以減低社區感染風險。為了「停課不停學」，Microsoft宣布即日起為全港學校提供遠程教學支援，讓全港千間中小學、5萬名教師和80萬名學生免費使用Office 365教育版，以完成電子學習和協作。

是次「停課不停學」支援計劃，是Microsoft香港與教育局合辦的Partners in Learning（PiL）計劃的一部分，Microsoft香港與教育局自2004年起已合作推行PiL，旨在裝備老師及學生應對全球經濟數碼化。

於此期間，Microsoft香港將支援本地學校免費安裝和使用Microsoft的協作工具，幫助教師進行實時授課，學生亦可像在課室上課一樣，進行互動。透過Office 365教育版中的Microsoft Teams協作平台，老師每次可與最多250人連線進行會議。教師亦可錄下課堂內容，並將影片與其他教材及家課集合在平台上，讓學生可於自己合適的時間重溫。

Microsoft 香港區域科技長許遵發指，疫情肆虐，保障下一代的安全和健康至為重要，學校雖然停課，但學習絕不應因距離和地域限制而受到影響，透過提供協作工具和實踐電子教學的經驗，該公司會致力幫助本地學校實行遠程教學，協助香港師生進行實時互動，令所有學府可繼續教學。