道指升483點　特斯拉大跌17%

道指收升483.22點，報29290.85點，漲幅為1.68%；納指升40.71點，報9508.68點，漲幅為0.43%；標普500指數升37.1點，報3334.69點，漲幅為1.13%。

在能源、金融和醫療保健板塊的強勁增長帶動下，標普500指數收高1.1％至3334.69點，逼近早點的記錄高位3337.7點。由於對新冠病毒快速傳播的擔憂，標普500指數上週曾一度下跌多達3.1％。周三的漲幅使道指與標普500指數基本回到了新冠病毒爆發前的水平。由於受到特斯拉疲弱股價的拖累，納斯達克綜合指數僅漲0.43％，收於9508.6點。

市場對中國武漢肺炎疫情暫見舒緩，推動美股連升。（AFP）

特斯拉股價本週出現過山車行情，在前兩個交易日暴漲逾20%後，周三暴跌逾17％。有市場分析人士指出，新型肺炎仍存在不確定性，但不可控性已經有所下降。瑞銀策略師麥克勞德（Niall MacLeod）在一份報告中指出：「我們認為新增病例數量將是一個重要的路標，當新增病例數量開始放緩之後，恐慌情緒也會觸底。」

美國1月ADP就業人數29.1萬，預測值15.8萬，上月為20.2萬。美國商務部公布的數據顯示，2019年商品服務貿易逆差六年來首次下滑，收窄1.7%至6,168億美元。12月貿易逆差較上月擴大，增至489億美元，超出預期，因從加拿大進口石油大幅增加。美國1月Markit服務業PMI終值53.4，預期53.2，前值53.2。

市場仍在密切關注疫情發展。據中國官方數據，截至周三的新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例已超過24,000人，死亡人數超過490人。有關兩種藥物能有效抑制新型冠狀病毒的報道令市場情緒振奮。