【武漢肺炎】柬埔寨首相洪森會晤中國總理李克強

中國國務院總理李克強2月5日下午在北京人民大會堂會見了柬埔寨首相洪森。洪森是武漢肺炎疫情爆發以來，訪問中國的首位外國領導人。

洪森表示這次訪問中國最重要的目的，是展現柬中兩國人民在關鍵時刻患難與共的真摯感情。圖為2019年4月28日李克強在北京釣魚台國賓館會見洪森。（新華社）

新華社5日報道稱，李克強表示洪森此時來華，體現柬埔寨人民對中國人民的友好情誼和對中國防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的支持。北京方面高度重視洪森的來訪，國家主席習近平會與洪森見面。李克強指，中國願同柬埔寨共同努力，不斷豐富兩國全面戰略合作內涵。

李克強強調，中國政府和人民正在全力抗擊疫情。中國政府始終把人民的生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為當前最重要的工作來抓，堅持科學有力防控，全力救治患者，努力保障重點醫療防控物資和生活必需品供應，確保人民群眾以及包括柬埔寨在內外國在華僑民的正常生活。中方在防控疫情過程中始終本着負責任的態度，及時公開透明發布信息、通報情況，願積極開展國際合作。中國政府和人民有信心、有決心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。

洪森表示，柬埔寨政府和人民向中國遭受疫情災害的人民表示慰問，感謝中國政府對柬埔寨在華留學生和僑民給予的照顧。柬方將同中國政府和人民堅定站在一起，排除恐慌，共克難關。相信中國人民一定能夠取得抗擊疫情的勝利。柬方願同中方加強各領域務實合作，推動兩國關係不斷邁上新台階。