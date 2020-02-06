可口可樂去年多賺39%至89億美元　非酒精類飲品於亞太市場續增長

可口可樂2019年第四季度及全年財報顯示，公司全年淨利潤為89.20億元（美元‧下同），按年上漲39%；營業收入為372.66億元，按年增長9%。

可口可樂公告稱，去年第四季度和全年實現收入和利潤雙增長。第四季度公司實現營收為90.68億元，按年增長16%；淨利潤達到20.42億元，按年上漲135%。

可口可樂2019年營收、利潤雙增長。（Getty）

其中，在汽水飲料領域，得益於中國、巴西及東南亞的強勁增勢，汽水飲料第四季度實現了3%的銷量增長；得益於亞洲和歐洲市場，2019年全年則增長了2%。

在咖啡飲料方面，據悉，2019年，可口可樂收購Costa咖啡後，在歐洲市場推出Costa即飲咖啡產品。據可口可樂公司董事會主席兼首席執行官詹鯤傑（James Quincey）透露，按零售價值計算，該產品目前在英國的即飲咖啡市場已經獲得了6個點的份額。"可口可樂咖啡+"汽水現也已在全球40多個市場陸續推出，包括中國。

"我們還加快了高端自助咖啡機CostaExpress的佈局，僅第四季度就在關鍵市場投放了超過700台。我們正在與裝瓶商合作伙伴緊密合作，以加快2020年對咖啡平台的投入。"他說。

中國所在的亞太市場，公司在第四季度營業收入增長6%至4.15億元，全年實現了5%的有機營收增長，在亞太市場可口可樂在非酒精即飲飲料市場份額在持續增長。對於中國市場的整體表現，可口可樂方面認為主要得益於新增渠道拓展。

「可口可樂在整個亞太地區新增了140萬個銷售網點，主要集中在中國和印度。」詹鯤傑表示，「可口可樂在中國市場的成功不僅僅是因為分銷網絡擴大，更是因為數字優先的新策略幫助拓寬了消費者群體。」

價格因素成收入增長最重要原因

值得注意的是，相比2018年，可口可口2019年有機收入增長受價格因素影響明顯。數據顯示，2019年，可口可樂有機收入全年增長6%，5%由價格組合調整推動。2018年，可口可樂有機收入增長5%，價格組合因素僅為2%。

業內人士認為，可口可樂價格組合調整主要通過創新產品實現了價格提升。可口可樂原有主流瓶裝產品可口可樂、雪碧、芬達單價均在3元人民幣左右。2018年、2019年，可口可樂不斷推出新品，包括「纖維+」系列、咖啡系列、暖飲系列，這些產品目前的單價均在5元左右。