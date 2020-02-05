【中美角力】特朗普在國情咨文兩度提及中國　稱美方戰略奏效

2月4日晚上，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國國會發表國情咨文演講，共有兩處提及中國。

2020年2月4日晚，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國國會發表國情咨文演講，今年的主題是「偉大美國回歸」。

特朗普共有兩處提及中國，分別談到與中國簽署第一階段貿易協議，以及在抗擊新型冠狀病毒上與中國加強合作。

特朗普在演講中表示，他向美國公民承諾會徵收關税，以應對中國大規模「竊取」美國的就業職位，他稱「我們的戰略奏效了。不久前，我們與中國簽署了一項開創性的新協議，這將保護我們的工人，保護我們的知識產權，為我們的國庫帶來數以十億計的美元，並為在美國本土生產和種植的產品開闢了廣闊的新市場。」

特朗普說，幾十年來，中國一直在佔美國的便宜，現在他們改變了這一點，但與此同時，與中國的關係可能是有史以來最好的，包括與習近平主席的關係。

特朗普表示，中方尊重美國所做的，「坦率地說，他們永遠不會相信自己可以年復一年、十多二十年地做他們所做的事情而逃脱懲罰，而我們國家沒有人站出來說夠了。現在，我們要重建我們的國家，這正是我們正在做的。」

另外在談到武漢新型肺炎疫情時，特朗普表示，保護美國人的健康也意味着抗擊傳染病。美方正與中國政府協調，密切合作應對中國的冠狀病毒疫情。我的政府將採取一切必要措施，保護公民免受威脅。