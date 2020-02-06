李嘉誠失落《福布斯》香港富豪榜首富之位　呢位富豪登寶座

去年香港經歷了為期最長的示威及抗議活動，香港經濟難免受衝擊，政府早前更公布，去年經濟收縮1.2%，為自2009年以來首次出現經濟收縮。同時資產市場從去年下半年亦受壓力。在此等背景下，香港富豪榜排名大洗牌，之前已蟬聯香港首富多年的長和系創辦人李嘉誠，今年排名降至第2，而去年退任恒基地產（0012）主席一職的李兆基，今年登上首富寶座。

恒地系創辦人李兆基（圖右）成為香港首富。（資料圖片）

據《福布斯》最新公布的李兆基以304億美元（2,371.2億元）身家，按年增加1.3%，成為城中首富；李嘉誠則以294億美元（2,293.2億元）身家，緊隨其後，與去年相比按年減少7.3%。

至於去年排名3的李錦記家族傳人李文達家族，今年排名降至6名。周大福（1929）及新世界（0017）大股東鄭家純家族，今年以207億美元（1614.6億元）成為香港第3 富裕家族。

福布斯指出華置前主席劉鑾雄（圖右），身家高達169億美元。（資料圖片）

華人置業（0127）前主席劉鑾雄，擁有169億美元（約1,318.2億元）身家，在富豪榜內排名第4；銀河娛樂（0027）大股東兼主席呂志和，擁有154億美元（1,201億元）財富，排名第5。

至於新鴻基地產（0016）前主席﹑人稱郭老太的郭鄺肖卿，在全港富豪榜中排名第7，身家高達137億美元（1,068.6億元），亦為香港女首富。

此外前特首董建華，其家族財富為56億美元（約436.8億元），排名第15。