【武漢肺炎】澳門賭場停運半個月　高盛維持全年賭收跌9%預測

武漢肺炎確診個案持續增加，澳門確診個案數目已達2位數，當地賭場更從周三（5日）起暫停營運半個月。高盛發表報告，預料有關安排導致今年全年賭收將減少3至4%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）跌5至6%，又預期若賭場另外停至營運1星期，EBITDA再跌2至3%。’

該行維持今年賭收按年下跌9%，當中貴賓廳及中場收入分別跌10%及8%，若單計上半年賭收下跌31%。該行認為濠賭股近期跌幅，已相當大程度反映出武漢肺炎疫情，對行業未來4至5個月的負面影響。

該行又預期賭場停止營運對澳博控股（0880）及美高梅中國（2282）影響較大。

富達料今年行業EBITDA降3至4%

富達國際亞洲固定收益團隊指出，澳門娛樂場暫停營業，為整個博彩業帶來負面影響，預料停業2星期會導致今年首季賭收按年下跌40至50%，並有機會影響全年EBITDA約3至4%。

不過富達國際指出，由於博企與銀行有良好關係，加上派息可根據業績可再調整，不認為有關企業在短期內面對重大流動性壓力。

該行若疫情未來半年受控，澳門博彩業在今年第3季復甦，又預料當地博彩業可錄得結構性增長，以及政府有意推動當地成為旅遊中心支持下，對行業前景維持樂觀。