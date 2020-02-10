【武漢疫情】北京官方：中關村料逾7000家企業復工

中關村管委會負責人在北京市政府新聞辦舉行的發佈會上介紹，中關村國家自主創新示範區在做好安全保障的基礎上，有序做好復工工作。據不完全統計，到北京時間2月10日，中關村各分園將有7,000多家企業復工。

據《人民日報》海外版2月10日報道，2月3日，中關村管委會發布了首批抗擊疫情的新技術新產品新服務清單，包含86家中關村企業的138項新技術新產品新服務，涉及醫藥與器械、大數據雲計算服務疫情防控、醫院建設保障、互聯網提升生活服務四個方面。

北京官方透露，中關村將開展有序復工工作。（多維新聞網）

中關村管委會表示，清單中百世諾研製的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，目前已向湖北、浙江、重慶等抗疫一線重點地區及北京定點醫療機構捐贈2萬份；金山雲突擊開發的「應急物資管理系統」已初步交付湖北省仙桃市衛健委使用。目前創新項目還在持續徵集中，中關村管委會將陸續對外發布，促進供需雙方實時、高效和精準對接。

中關村管委會主任翟立新介紹，中關村企業以三種不同的方式積極參與到抗擊新冠肺炎疫情的戰役中：一是聚焦藥物研發，實現創新「戰疫」，中關村生物醫藥企業主動承擔任務，奮鬥在檢測試劑、病毒疫苗、藥品藥物等研發生產一線，爭分奪秒與疫情賽跑，金豪製藥等十幾家企業積極開展新冠病毒檢測試劑盒的研發，並加速臨床應用；神州細胞等企業加緊開展病毒抗體、疫苗等研發工作。百度研究院免費開放線性時間算法，可將新冠病毒的全基因組二級結構預測時間從55分鐘縮短至27秒。

二是助力社會防控，實現服務「戰疫」。格靈深瞳等企業積極開展新型智能測温設備與系統研發，並在機場、車站實現落地應用。

三是履行企業責任，實現團結「戰疫」。高能環境、東方雨虹等企業以直接參與建設或提供科技產品等方式積極參與北京小湯山醫院改造和武漢火神山醫院、雷神山醫院等專用醫院建設；百度、京東等企業紛紛捐款捐物。據不完全統計，80多家中關村企業累計捐款捐物的價值已超過21億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）。

「針對企業開復工後的協同辦公、物流、住宿、餐飲等需求，管委會將協同屬地區政府、市有關部門、企業努力解決，讓企業健康發展，努力實現全年經濟社會發展目標。」翟立新表示。