【武漢肺炎】世衛專家先遣隊赴北京調查疫情

世界衛生組織（WHO）2月9日表示，由世界衛生組織領導的一個國際專家先遣隊已前往北京，幫助調查中國的新冠病毒肺炎疫情。

據路透社2月10日報道，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於1月下旬在北京與中國國家主席習近平和中國幾位部長進行了會談，並就派遣國際專家代表團赴華達成協議。

但是中國政府花了近兩周的時間才對這個專家隊伍的組成人員開綠燈。目前沒有公布這支先遣隊的人員名單，僅稱世衛組織的資深醫生、加拿大流行病學家和緊急情況專家艾爾沃德（Bruce Aylward）是先遣隊的隊長。

譚德塞在日內瓦發出一則Twitter貼文說：「我剛剛在機場為世衛組織領導的2019nCoV國際專家團赴華先遣隊成員送行。先遣隊由過去公共衛生緊急事件的老兵艾爾沃德醫生率領。」

上個月陪同譚德塞訪華並留下來與中國高級衛生官員進行會談的布里安德（Sylvie Briand）上周告訴路透社，他們正在與中國討論專家名單。

擔任世衛組織全球傳染病風險防範主任的布里安德說：「因為這是一個聯合任務，他們需要參與進來，而不是一個國際組織去那裏。我們大約有15人。」

譚德塞2月8日表示，他希望該團隊將包括來自美國疾病控制和預防中心（CDC）的專家。路透社的報道並沒有說先遣隊中是否有美國專家。