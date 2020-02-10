【武漢肺炎】阿里巴巴20項措施扶助中小企　免天貓上半年服務年費

武漢肺炎疫情衝擊內地中小企，阿里巴巴（9988）與螞蟻金服今日（10日）傍晚推出20項措施支援中小企，包括減免平台商家經營費用、提供免息低息貸款、補貼快遞員、提供靈活就業崗位、為企業開放更多數碼化服務能力，及支持企業遙距辦公和管理等。

措施包括減免所有天貓商家上半年的平台服務年費；在湖北註冊並正在使用星級服務商服務的天貓商家，可以3個月免費店鋪代營運服務；菜鳥對今年3月底前新入倉商家減租2個月。

螞蟻金服為湖北商家提供「特別扶助貸款」

螞蟻金服旗下網商銀行為在淘寶、天貓註冊的湖北商家，撥出100億元人民幣、為期12個月的特別扶助貸款，首3個月貸款免息，後9個月利率八折。網商銀行另為全國商家提供為期12個月的100億元特別扶助貸款，期內利率八折。

螞蟻金服旗下網商銀行為在淘寶、天貓註冊的湖北商家，撥出100億元人民幣、為期12個月的特別扶助貸款。（資料圖片）

另外，平台上的賣家在發貨後，可毋需待買家確認收貨，便可收到由網商銀行先行墊付的貨款；此服務3月底前免費。

員工就業方面，盒馬已與餐飲、酒店、影院、百貨等行業開始「共享員工」模式，之後會繼續將模將向其他行業伸延。遠程辦公方面，阿里旗下「釘釘」在家辦公功能免費開放，阿里雲推出為優質開發者提供最高50萬元現金激勵等七項措施。