【武漢肺炎】網店口罩假冒、抬價不絕　阿里巴巴稱要賣家傾家蕩產

阿里巴巴平台治理部再次發佈「最嚴口罩禁令」。這份面向全體商家的公告重申，平台持續從嚴從重打擊製售假冒偽劣防疫用品的行為，對問題口罩和違規賣家「零容忍」。

阿里平台治理部相關負責人表示，很多商家放棄春節假期休息全力備貨，不捨晝夜地在線服務，用各種力所能及的方式投入疫情救助，令人感動。平台用更加嚴格的舉措，協同社會各方嚴打製售假冒偽劣的各類不法行為，這既是對廣大消費者利益的最大負責，也是對絕大多數商家遵法守規、主動戰疫的最大尊重。

公告稱，對涉嫌假冒偽劣、哄抬物價、虛假宣傳等違規問題的商品和店鋪，平台將從嚴從重查處打擊，同時階段性地公示違規處罰名單：「發現一家、處理一家，誓讓疫情期間的作惡者傾家蕩產、絕不姑息。」

截至2月4日，阿里巴巴已永久清退15家涉嫌銷售問題口罩的店鋪，其中5家被移送執法機關。

據悉，阿里巴巴近期把技術算法模型和人工巡檢手段結合，對平台上口罩類商品的發佈實施預審核機制。不但從技術上斷絕被封殺店鋪「換馬甲」繼續開店的可能，而且通過人工審核把關，保障有貨源並能快速發貨的商家優先發貨。

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