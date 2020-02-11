陽光房地產中期可分派收入增0.8%　每基金單位派13.2仙

陽光房地產投資信託基金（0435）公布2019年中期業績，截至去年12月底止6個月，期內可分派收入按年增長0.8%，至2.33億元，每基金單位分派13.2仙，按年持平。

期內，收入按年增長2.9%至4.37億元，物業收入淨額為3.46億元，按年增長2.1%。集團指，期內寫字樓及零售物業續租租金增長分別為12.3%及8.7%。

集團指，受惠於Strand 50資產增值工程竣工，寫字樓物業組合的租用率回升至 95.7%；零售物業組合的租用率則輕微下降至97.1%，主要反映上水中心及新都城一期空置單位空租期較長的情況。

2020年上半年零售續租租金或見倒退

期內整體續租租金增長10.3%，其中寫字樓及零售物業組合現行租金分別錄得 每平方呎36.6元及每平方呎76.5元，較6個月前上升3.1%及0.9%。零售方面，上水中心及新都城一期於期內分別錄得7.2%及11.5%續租租金增長。

展望未來，管理層認為本港自去年下半年社會爭議明顯對經濟增長造成嚴重影響，失業率上升及訪港旅客減少，目前更有新型冠狀病毒爆發，均不利於消費者支出。截至今年6月止六個月，寫字樓及零售物業租約到期將分別佔其可出租總面積約12.1%及18.9%，預期因零售銷售疲弱導致空置率上升及較低的續租租金增長，甚至倒退，尤其是與旅客消費相關的行業，故此零售行業的租金前景仍然極不明朗。