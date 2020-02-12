研究機構︰2024年Apple Pay交易額將達6860億美元

對非接觸式和支付系統（如Apple Pay和Google Pay）的一項新研究預計，該市場將增長三倍左右，而蘋果公司將從中受益最大。

據AppleInsider 2月11日報道，定期分析支付交易市場的Juniper Research公司預計，到2024年，蘋果Apple Pay在全球的交易額將達到6,860億美元。這將佔該特定市場細分市場的52%份額，原因主要來自需求的增長以及能夠使用Apple Pay的設備數量的增加。

有數據顯示，Apple Pay全球用戶已達2.5億。（Reuters）

新的Juniper Research研究報告 「非接觸式支付」 研究了所有形式的非接觸式交易，包括卡和其所謂的「 OEM支付」。後一個術語涵蓋了來自非銀行公司的支付系統，例如Apple Pay，Google Pay和Samsung Pay。

總體而言，Juniper Research研究的作者Susannah Hampton表示，到2024年，全球非接觸式市場將從目前的2萬億美元增長到近6萬億美元。其中絕大部分將通過非接觸式卡進行，而OEM支付交易將佔22%左右。這使得市場規模約為1.32萬億美元，其中Apple Pay預計將佔到一半以上。

Hampton表示：「Juniper Research研究公司還預計，Apple Pay將佔OEM支付交易額的52%，而2020年的份額預計為42%。出現這種情況的一個主要驅動力是在主要地區（包括遠東和中國以及歐洲）擴大了Apple Pay的用戶基礎，並通過其Apple Card計劃擴展了蘋果以外的OEM付款範圍。」

她繼續說道：「儘管Google和三星在支付產品方面取得了長足進步，蘋果擁有一個更加統一的生態系統，這將使其能夠保持其市場領先地位。」

非接觸式支付使用量的部分預期增長是由於可進行此類交易的可穿戴設備（例如Apple Watch）的預期增長。Juniper Research報告稱，到2019年，此類設備的銷售量已達1億台，其中約2,000萬台已用於非接觸式付款。